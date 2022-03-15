Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в повестке дня Форума стран "Большой двадцатки" (G20) не должно быть политических вопросов и проблем безопасности, в том числе и разговоров, касающихся войны в Украине.
Об этом пишет CNN.
"Группа двадцати - это главный форум международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, таких как Украина", - заявил Чжао.
Как сообщал УНИАН, 12 марта американский финансист и основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос в своей статье, которую опубликовало издание Project Syndicate, отметил, что перед вторжением президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин обнародовали большой документ, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами. "Я был удивлен, что Си явно дает Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины", - отметил Сорос.
Как пишет Financial Times, если Си удовлетворит просьбу Путина о помощи, Китай фактически вступит в прокси-войну с США и странами НАТО, поддерживающих Украину. Это решение может означать конец глобальной экономической системы, способствовавшей чрезвычайному подъему Китая за последние 40 лет.