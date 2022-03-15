Представитель страны отметил, что вопросам безопасности на форуме не место.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в повестке дня Форума стран "Большой двадцатки" (G20) не должно быть политических вопросов и проблем безопасности, в том числе и разговоров, касающихся войны в Украине.

Об этом пишет CNN.

"Группа двадцати - это главный форум международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, таких как Украина", - заявил Чжао.