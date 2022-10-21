Представитель Воздушных сил ВСУ считает очевидным, что иранские инструкторы присутствуют, в частности, в оккупированном Россией Крыму.

Иран сел в "русский военный корабль" и будет с ним плыть в заданном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сообщения СМИ о том, что в оккупированный Россией Крым прибыли иранские инструкторы для обучения российских захватчиков.

"Воздушные силы... больше смотрят на радары и видят цели, воздушные цели... А иранских инструкторов в Крыму то ли в Херсоне, то ли на Беларусском направлении видит наша разведка, разведка западных стран", - сказал он.

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Игнат считает очевидным, что иранские инструкторы там есть. Они учат россиян, а возможно и даже принимают участие в боевых действиях.

"Эта позиция Ирана уже оценена высшим руководством государства... Потому что Иран сел в "русский военный корабль" и таким образом будет вместе с ним плыть в заданном направлении", - отметил представитель командования ВС.

Иран и его дроны: как страна помогла РФ воевать против Украины

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили не продавали РФ беспилотники.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136, которые российские войска запускали по территории Украины.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в целом контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

21 октября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении поставок в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar".

По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают РФ в войне против Украины. Отмечается, что целью расследования является поименное установлению причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

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