В Украине уже ликвидированы более 200 иранских беспилотников, отметили в командовании Воздушных сил армии.

За 36 суток Силами обороны Украины уничтожено 223 дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом в Facebook сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 19 октября, с первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136 (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БПЛА этого типа", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, зенитные самоходные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные орудия, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

Россия использует иранские дроны против Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить странам-членам ЕС доказательства о передаче Ираном России дронов-камикадзе. Глава МИД также предложил президенту Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские военные уничтожают более 85% дронов-камикадзе Shahed-136, которыми российские оккупанты пытаются бить по Украине.

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