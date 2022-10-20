Санкции являются аналогичными тем ограничительным мерам, которые сегодня применили в Европейском Союзе.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны против Украины заслуживает осуждения. Сегодня мы вводим санкции в отношении тех лиц, которые поставляли дроны России для поражения украинского гражданского населения. Это явное свидетельство дестабилизационной роли Ирана для глобальной безопасности", - заявил государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Джеймс Клеверли.

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Также он подчеркнул, что российские трусливые удары дронами являются актом отчаяния.

Клеверли заявил, что благодаря созданию возможности наносить удары дронами иранского производства, лица, против которых вводятся санкции, нанесли народу Украины неописуемые страдания.

"Мы обеспечим, чтобы они понесли ответственность за свои действия", - сказал Клеверли.

Как сказано в заявлении, Иран и Россия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которой предусмотрено осуществлять контроль над передачей вооружения из Ирана.

Санкции, которые вводит Великобритания, аналогичными тем ограничительным мерам, которые сегодня применили в Европейском Союзе. В частности, под санкции попали три физических и одно юридическое лицо.

Санкции против Ирана из-за продажи дронов России - что известно

В Европейском Союзе 20 октября официально обнародовали имена иранских граждан и компании, которые попали под санкции за поставки дронов в Российскую Федерацию.

Санкции введены против трех граждан Ирана - начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, начальника отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов в министерстве обороны и вооруженных сил Ирана Сайєда Ходжатоллы Курейши и бригадного генерала, командующего в Корпусе стражей Исламской революции Саида Агаджані, причастного к программе развития иранских беспилотников.

Также под санкции попала компания Shahed Aviation Industries, ответственная за развитие и разработку иранских дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе в Украине - что известно

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136. Первое сбитии беспилотника произошло в городе Купянске Харьковской области.

17 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе в Российской Федерации было 300 иранских дронов-камикадзе общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тысячи таких единиц.

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