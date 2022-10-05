Страна считает необходимым, чтобы РФ и Украина "политически решили споры".

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани цинично врет о непричастности его страны к поставкам иранских дронов Российской Федерации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.

"Исламская Республика Иран считает опубликованную новость о поставках в Россию беспилотников для использования в войне в Украине безосновательной и не подтверждает ее", – сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

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Он также озвучил позицию Ирана, которая заключается в необходимости для Украины вести мирные переговоры со страной-агрессором.

"С начала конфликта мы всегда заявляли о нашей принципиальной и четкой политике относительно активной беспристрастности и противостоянии войне, акцентируя внимание на необходимости политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия. Соответственно, в течение последних месяцев министр иностранных дел Исламской Республики Иран во время многочисленных встреч и контактов со своими российским и украинским коллегами всегда акцентировал внимание на необходимости решения разногласий мирным путем и путем переговоров и объявил о готовности Ирана содействовать этому процессу", – сказал Канаани.

Иранские дроны в войне против Украины: что стоит знать

Как сообщалось ранее, россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставило их обращаться за оборудованием, в частности, к Ирану.

23 июля 2022 года советник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что РФ попросила у Ирана беспилотники. Представитель Белого дома известил, что Иран готовится как можно быстрее передать в несколько сотен БПЛА. Уже 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. Вскоре возле Купянска на Харьковщине ВСУ сбили первый БПЛА с "иранским следом".

Иранские дроны-камикадзе уже применяли для многочисленных атак по Одесской области, Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине, Днепропетровщине. В ночь на 5 октября иранскими дронами РФ атаковала город Белая Церковь на Киевщине.

Сейчас подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели. Сложность их уничтожения заключается в том, что они летят очень низко. Сообщалось, что против них ВСУ применяли и стрелковое, и пулеметное оружие.

Официально Иран отрицал предоставление беспилотников РФ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллохиян в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявлял, что Иран выступает против войны в Украине, "не поддерживает шаги, которые приведут к продолжению и эскалации боевых действий". На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Россияне маркируют устройства "Герань-2", но в них внутренности иранских дронов. что свидетельствует о том, что это либо перекрашенный иранский дрон, либо российский дрон, собранный из иранских деталей. Звук, который раздается во время полета этих дронов, напоминает звуки мопедов или бензопил, из-за чего украинцы зовут их "мопедами" и "балалайками". По информации представителя Командования Воздушных Сил Юрия Игната, у России сейчас есть около 4 бортов такого вооружения – сотни единиц дронов-камикадзе, а то и больше.

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