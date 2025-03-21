Часть рейсов на Бали пришлось отменить из-за пепла, который поднялся на многие километры в небо.

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Из-за опасности пришлось отменить некоторые рейсы на популярный среди туристов курортный остров Бали. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 километров. Из-за этого одна из авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого.

Крупное извержение началось вечером 20 марта. До Этого в течение недели в районе вулкана происходили мелкие извержения. Небольшие извержения продолжились и сегодня, 21 марта. Сообщается, что время эвакуации, которую объявили местные власти, пострадал один человек.

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Вулкан Левотоби - что известно

В ноябре прошлого года Левотоби также извергался, что привело к гибели 10 человек. Тогда пришлось эвакуировать тысячи местных жителей, ведь на близлежащие к вулкану деревни обрушились горячие камни и потоки лавы.

Пока неясно, сколько жителей пострадало от нынешнего извержения, но ноябре власти Индонезии заявили, что намерены навсегда переселить их из опасного региона.

Всего в Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов, страна расположена в тихоокеанском "Огненном кольце" - зоне высокой сейсмической активности на вершинах различных тектонических плит.

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