По словам инженера, в последний раз он беседовал с диктатором около 18 месяцев назад.

Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы общался с Путиным перед отправкой постов о "мирном плане по Украине".

Об инженер написал на своей странице в Twitter.

Так, после публикации статьи о том, что Маск якобы беседовал с кровавым диктатором перед тем, как публиковать свои скандальные посты, инженера спросили, действительно ли это правда. Ответ основателя Tesla был коротким:

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"Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос".

Скандал вокруг Илона Маска: с чего все началось

3 сентября Илон Маск вляпался в крупный скандал. Он опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить развязанную Россией войну в Украине.

Он утверждал, что военную агрессию РФ якобы остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН, отказ от оккупированного Крыма, обеспечение водоснабжения полуострова и принятие нейтрального статуса для Украины. Помимо этого, Маск заявил, что Крым стал украинским якобы "по ошибке Хрущева".

Скандальное заявление Илона Маска вызвало немаго критики. На посты инженера ответили президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа. Также заявление Маска комментировали в Белом доме. Там отметили, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

Не удивительно, но в России заявление Маска оценили положительно. По итогу инженер попытался оправдаться и заявил, что "поддерживает Украину", однако без очередного "ляпа" не обошлось. Маск написал, что "масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

Сегодня же СМИ сообщили, что перед публикацией своих скандальных твитов Маск якобы мог общаться с Путиным.

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