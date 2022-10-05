Там отметили, что все, что касается переговоров и дипломатии, должны решать прежде всего власти Украины.

Все, что касается Украины не будет обсуждаться без Украины.

Так прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "мирный" план американского бизнесмена Илона Маска, который рекомендовал Украине отказаться от оккупированного Крыма и провозгласить нейтралитет, чтобы закончить войну с РФ, передает "Европейская правда".

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"Это их решение, когда дело касается какой-либо дипломатии или переговоров по этому поводу. И поэтому я оставляю это на усмотрение украинского народа. Но, знаете, мы собираемся убедиться, что мы будем рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет. И это решение по их суверенитету, свободе, демократии будет приниматься вместе с ними", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Мирный" план Маска для Украины

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН; отказ от оккупированного Крыма в пользу России; обеспечение водоснабжения Крыма; нейтральный статус для Украины.

Также он назвал вхождение Крыма в состав Украины "ошибкой Хрущева".

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

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