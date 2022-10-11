Инженер якобы хотел остановить ядерную войну.

Илон Маск говорил напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать свои скандальные посты в Twitter об Украине.

Об этом со ссылкой на Яна Бреммера из Eurasia Group сообщает Vice.

"В рассылке, разосланной подписчикам Eurasia Group, Ян Бреммер написал, что генеральный директор Tesla Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, если Украина примет форму постоянного нейтралитета и Украина признает аннексию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей", - указывает издание.

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Помимо этого, Маск якобы сказал, что Путин готов достичь своих целей "несмотря ни на что", даже включая возможность нанесения ядерного удара, если ВСУ зайдут во временно оккупированный РФ Крым. Именно поэтому основатель Tesla якобы решил "сделать все, чтобы избежать такого исхода".

По информации издания, Бреммер также сообщил, что Маск отказался от запроса Украины на активацию Starlink в Крыму.

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