Президент опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?" с двумя вариантами ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

Об этом президент написал в Twitter.

Так, Зеленский опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?".

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Опрос имеет два варианта ответа: "Тот, что поддерживает Украину" и "Тот, что поддерживает Россию".

Маск предложил Украине мир с Россией

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией.

По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что полуостров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, он предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

В офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированный Россией Крым.

Как сообщал УНИАН, ранее миллиардер передал украинским военным терминалы Starlink.

СМИ выяснили, что SpaceX разместила около 50 спутников над Украиной, когда россияне взломали сеть Viasat, которой пользовались наши военные.

В марте 2022 года Илон Маск вызвал Путина на дуэль за Украину.

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