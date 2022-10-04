Он предложил миллиардеру представить, что кто-то пытается украсть колеса его Теслы.

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на твит американского бизнесмена Илона Маска, в котором тот предложил свой план "мирного договора" России и Украины.

Ответ он опубликовал в микроблоге Twitter.

"Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", - написал Гитанас Науседа.

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Маск о войне в Украине

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине. Он призвал своих подписчиков проголосовать "за" или "против" его предложение.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит:

проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН

отказ от оккупированного Крыма в пользу России

обеспечение водоснабжения Крыма

нейтральный статус для Украины.

Он добавил, что Россия уйдет с оккупированных территорий, "если на то будет воля народа", а также назвал вхождение Крыма в состав Украины "ошибкой Хрущева".

Позже он написал, что Россия объявит всеобщую мобилизацию, если Крым "окажется в опасности", что приведет к "разрушительным смертям" с обеих сторон.

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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