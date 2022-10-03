Глава МИД Украины подчеркнул, что не стоит прикрывать словом "мир" призывы к захвату новых территорий и убийству тысяч невинных украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о "мире" Украины с Россией.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли — якобы чтобы не задевать оскорбленное эго Путина спасти Украину от страданий — не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", - отметил он.

Видео дня

В свою очередь, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сравнил Илона Маска с сантехником, посоветовав ему не комментировать то, в чем тот не разбирается.

"В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону Маску. Он не занимается сантехникой?! Тогда в чем дело, почему он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мысли Маска о незаконно оккупированных территориях иностранного государства", - написал Кислица.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией.

По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что полуостров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, он предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

В Офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированный Россией Крым.

Позже и президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты Маска. Он опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?"с двумя вариантами ответа:" Тот, который поддерживает Украину" и "Тот, который поддерживает Россию".

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ. "Украина, держись", - написал он в соцсети. В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

Вас также могут заинтересовать новости: