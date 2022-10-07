Миллиардер предложил сделать Тайвань "новым" Гонконгом или Макао.

Известный американский миллиардер Илон Маск, который отличился скандальными заявлениями об Украине, "озаботился" вопросом Тайваня. Он предложил сделать страну специальным административным районом Китая.

Об этом Маск рассказал в интервью газете Financial Times.

"Я бы порекомендовал… придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, не все будут согласны. Как мне кажется, вероятно, что они смогут заключить соглашение на более выгодных условиях, чем Гонконг", - заявил миллиардер.

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При этом он считает, что конфликт за Тайвань неизбежен и обойдется миру очень дорого. По мнению Маска, потери мировой экономики составят около 30% ВВП.

Заявления Маска по Украине - что известно

3 сентября Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине. По его словам, войну против Украины остановит проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками украинских территориях под наблюдением ООН. При этом Маск путал понятия "референдум" и "выборы", называя то, что произошло в 4 областях Украины 23-27 сентября, "выборами".

Также он убежден, что Украине надо отказаться от Крыма и обеспечить водоснабжение полуострова, якобы попытка вернуть свою территорию приведет к жертвам и может спровоцировать ядерный удар. Кроме того, он выступил за нейтральный статус для Украины.

На сообщения Маска отреагировали не только возмущенные пользователи Сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что не стоит прикрывать словом "мир" призывы к захвату новых территорий и убийству тысяч невинных украинцев.

А президент Литвы Гитанас Науседа предложил миллиардеру представить, что кто-то пытается украсть колеса его Tesla и утверждает, что они проголосовали за это.

Позже в Белом доме также прокомментировали "мирный" план Маска, подчеркнув, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

В России "мирную инициативу" Маск восприняли крайне положительно.

В конце концов Маск решил исправить ситуацию и заявил, что "очень поддерживает Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

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