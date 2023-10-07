Еще двух граждан Украины разыскивают, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас выясняется судьба трех граждан Украины в Израиле. Об этом он сказал в своем видеообращении, комментируя террористическое нападение на Израиль.

"По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня с утра поддерживается постоянная связь с украинскими дипломатами, с разведкой. Из-за угрозы украинским гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

"Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило", - призвал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля - кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей.

"Когда происходит такой удар террористов, все, кто ценит жизнь, должны быть солидарны. Мы в Украине особенно воспринимаем то, что произошло. Тысячи ракет в небе Израиля... Люди, убитые прямо на улицах... Расстрелянные машины с гражданскими... Издевательства над заложниками... Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодняшнее террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, и весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки.

"Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. И очень важно, чтобы весь мир объединенно и принципиально реагировал на террор", - подчеркнул президент.

Нападение ХАМАС на Израиль - что сообщалось

Утром, 7 октября, палестинская исламистская группировка ХАМАС атаковала Израиль.

Боевики из сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, а также продвинулись вглубь страны на десятки километров, захватив территории и гражданских заложников. Продолжаются бои в ряде населенных пукнтов. Ракетные удары ХАМАСа продолжились и вечером.

Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

О своей поддержке ХАМАСа официально сообщили представители Ирана. Вину за ситуацию на Израиль возложили также Саудовская Аравия и Катар.

Ранее в МИД Украины отметили, что среди пострадавших в Израиле, предварительно, украинцев нет. В свою очередь, президент Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль и подчеркнул, что право этой страны на защиту не подлежит сомнению. По его словам, Украина верит, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

США осудили нападение ХАМАС и ее союзников на Израиль и выразили солидарность с властью и народом страны. Президент Джо Байден заверил, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

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