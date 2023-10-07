Вскоре ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты от атак ХАМАС.

Как говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина по поводу нападения ХАМАС на Израиль, США внимательно следят за развитием событий в стране.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил Остин.

Видео дня

Он отметил, что приверженность США праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения.

Как сообщает The Times of Israel, ожидается, что премьер-министр израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден выступят в течение следующего часа.

Атака ХАМАС на Израиль - что известно

Утром 7 октября из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.

По состоянию на сейчас сообщается уже о десятках убитых и сотнях раненых в результате атаки. Также в соцсетях распространяются видео, на которых боевики ХАМАС насильно вывозят израильских граждан в сектор Газа.

Израильская армия начала операцию "железные мечи" против группировки ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны и подчеркнул, что Израиль одержит победу, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".

Иран официально объявил о поддержке нападения ХАМАС на Израиль. Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна будет "поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима".

Вас также могут заинтересовать новости: