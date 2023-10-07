Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна будет "поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима".

Представители Ирана официально заявляют о своей полной поддержке атаки ХАМАС на Израиль, сообщает The Spectator Index.

Представитель "Исламского джихада" в Иране Насер Абу Шариф заявил, что "это только первый этап запланированной операции против Израиля".

Ещё год назад он говорил что "Следующая конфронтация с израильской оккупацией изменит правила игры, поскольку она сотрет тель-авивский режим с лица земли."

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Советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави в субботу поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего нападения на Израиль за последние годы, сообщил новостной сайт ISNA.

"Мы поздравляем палестинских боевиков… Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима", — цитирует слова Рахима Сафави ISNA.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, в израильских городах произошли пожары. Минздрав Израиля сообщил, что по состоянию на 13:00, в больницы доставлены не менее 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС. Премьер-министр Израиля в своем Биньямин видеообращении заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Что такое ХАМАС

ХАМАС – это политическая и вооруженная организация в Палестине и исламская партия, играющая значительную роль в арабо-израильском конфликте.

Организация проводит атаки на израильские цели, включая ракетные обстрелы и теракты с целью борьбы за создание независимого палестинского государства, включая Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

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