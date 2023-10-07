Глава государства призвал украинцев в Израиле следовать инструкциям сил безопасности на месте и пристально следить за информацией.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на войну в Израиле. Право этой страны на защиту не подлежит сомнению, подчеркнул президент в своем заявлении.

Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Глава государства подчеркнул, что Украина верит в то, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

"Нигде в мире нельзя давать ни единого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира", - отметил Зеленский.

Видео дня

По словам президента, мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь.

"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности любого, кто спровоцировал нападение и помог его организации... Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - добавил он.

Глава государства также отметил, что все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и пристально следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, безотлагательно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - призвал Зеленский.

Война в Израиле - новости об атаке ХАМАС

Как сообщал УНИАН, атака на Израиль началась сегодня утром. Боевики ХАМАСа из сектора Газа совершили массированную ракетную атаку по территории Израиля. Израильская противовоздушная оборона не смогла справиться с большим количеством ракет, поэтому в некоторых городах зафиксированы пожары и разрушения. Также боевики продвинулись на десятки километров вглубь Израиля, там продолжаются бои.

По данным властей, по состоянию на 13:00 известно о по меньшей мере 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов.

Израиль наносит ответные удары и начал операцию "железные мечи" против группировки ХАМАС. Премьер-министр Израиля сообщил, что страна находится в состоянии войны.

О своей поддержке ХАМАСу официально сообщили представители Ирана.

В украинском МИД отметили, что сейчас среди раненых в Израиле нет украинцев. МИД создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Вас также могут заинтересовать новости: