С американским лидером поговорил израильский премьер-министр.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху разговаривал с президентом США Джо Байденом о нападении радикальной палестинской группировки ХАМАС. Как передает The New York Times, он сказал ему, что "потребуется длительная и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу".

В ответ Байден заверил, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

Обновлено. Позже стало известно, что Байден одобрил выделение Израилю 8 миллиардов долларов на оборону и военную помощь Израилю.

Видео дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осудили нападение ХАМАС и ее союзников на Израиль и выразили солидарность с властями и народом страны.

В Белом доме также подтвердили, что президенту Джо Байдену было доложено о последних событиях в Израиле, что американский лидер связывался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по телефону. Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху назвал происходящее тяжелой военной кампанией.

Нападение ХАМАС на Израиль - первая реакция США

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Штаты будут работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты от атак ХАМАС.

Он заверил, что США внимательно следят за развитием событий в стране.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил Остин.

Вас также могут заинтересовать новости: