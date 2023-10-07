Интенсивность воздушных бомбардировок возрастает.

Израиль продолжает наносить удары по Сектору Газы в ответ на массированную атаку ХАМАС. Число убитых палестинцев не менее 160.

"Медицинские источники в Газе сообщили, что по меньшей мере 160 палестинцев были убиты в результате атак Израиля. Количество раненых превысило 1000 человек", - пишет Al Jazeera.

Также агентство отмечает, что в результате атаки Израиля пострадала машина скорой помощи в Хан-Юнисе, что на юге Сектора Газа, в результате чего несколько палестинцев получили ранения.

Видео дня

"Корреспондент палестинского информационного агентства сообщил, что израильский самолет выпустил ракету прямо по машине скорой помощи, которая стояла перед больницей, что привело к нескольким пострадавшим", - пишет Al Jazeera.

Некоторые из пострадавших, в том числе фельдшер, находились в тяжелом состоянии.

Атака произошла после того, как боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля залп ракет.

Корреспондентка AJ в Газе Юмна Эль-Сайед сообщает, что интенсивность воздушной бомбардировки со стороны Израиля растет:

"Мы наблюдаем все больше обстрелов жилых домов. По данным местных источников и очевидцев, в результате обстрелов есть много пострадавших. Учитывая, что Газа находится под израильской блокадой в течение последних 17 лет, людям некуда деваться. У них нет возможности сбежать в такие времена эскалации. У них нет приютов, куда можно было бы переехать... Вот такой сложной выглядит ситуация в Газе", – сказала Эль-Сайед.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с первым за сегодня публичным заявлением относительно массовой атаки террористической группы ХАМАС. Он заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны. Он отметил, что будет победа, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".

Боевики ХАМАС захватили военную базу Израиля Нахаль-Оз. Террористы похвастались жестоким видео атаки.

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