Иран поддержал палестинскую группировку.

Ряд стран осудили массированную атаку палестинской исламистской группировки ХАМАС на города Израиля, после которой премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что его страна находится в состоянии войны.

В частности, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев "решительно осуждает террористические атаки против Израиля, которые продолжаются, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве".

"Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", – говорится в сообщении украинского ведомства. Министерства иностранных дел Германии и Франции также осудили нападение ХАМАС.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаки "терроризмом в его самой подлой форме". "Израиль имеет право защищаться от таких ужасных нападений", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство поддерживает право Израиля на защиту. "Соединенное Королевство однозначно осуждает ужасные атаки ХАМАС на израильских мирных жителей", – написал он в X (ранее Twitter).

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он шокирован нападениями. "Мы поддерживаем контакты с израильскими властями, и британские граждане в Израиле должны следовать советам по путешествиям", – добавил Сунак.

Венгрия также заявила, что признает право Израиля на самооборону, осуждает нападение и выражает искренние соболезнования по поводу потерь. "Мы заверяем правительство и народ Израиля в поддержке и сочувствии со стороны Венгрии", – заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев "действовать разумно". "Мы призываем все стороны действовать разумно и держаться подальше от импульсивных шагов, которые повышают напряженность", – сказал Эрдоган.

В то же время Иран объявил, что поддерживает палестинских бойцов. Рахима Сафави, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил боевиков с началом крупнейшей атаки на Израиль за последние годы. "Мы поздравляем палестинских бойцов. Мы будем поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима", – сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль - главные новости

Утром в субботу, 7 октября, боевики палестинского исламского движения ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. По сообщениям ЦАХАЛ, по Израилю выпустили более 2000 ракет. Кроме этого, боевики проникли в населенные пункты на границе. Есть сообщения о совершенных боевиками убийства военных и гражданских, взятие людей в плен.

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране объявлено военное положение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спустя почти пять часов после нападения выпустил видеообращение, в котором заявил, что его страна находится в состоянии войны.

В ответ на атаку ХАМАС израильская армия начала операцию "железные мечи", в Газе слышали взрывы.

По последним данным Минздрава Израиля, по меньшей мере 545 человек были ранены в результате ракетных обстрелов и атак террористов.

Война Судного дня - ХАМАС совершил нападение на Израиль в годовщину

Атака ХАМАС пришлась на 50-ю годовщину Йомкипурской войны или Войны Судного дня. Этот 18-дневный вооруженный конфликт развернулся в 1973 году между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой. Война началась 6 октября 1973 года, в день еврейского праздника Йом-Кипур, с неожиданной для израильтян атаки египетских и сирийских войск. Израильские войска сумели сдержать наступление египтян и сирийцев, а затем перейти в контрнаступление. К концу войны Израиль сумел отбить захваченные Синайский полуостров и Голанские высоты.

Война Судного дня оказала значительное влияние на арабо-израильский конфликт. Она показала, что Израиль не является непреодолимой силой, и привела к пересмотру арабскими странами своей политики в отношении Израиля.

ХАМАС - что нужно знать о движении

ХАМАС - палестинское исламистское движение и политическая партия, которая управляет сектором Газы с июля 2007 года. Целью организация, которая в ряде стран признана террористической, ставит создание независимого палестинского государства на всей территории исторической Палестины, включая территорию современного Израиля.

Военное крыло ХАМАС – бригады Изз ад-Дин аль-Кассам – существует с 1991 года и за это время провела тысячи атак, в результате которых погибли сотни гражданских и военных в Израиле. Сегодняшнее нападение ХАМАС стало крупнейшим за последние годы.

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