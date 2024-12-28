По словам Саломе Зурабишвили, пока она остается главой государства.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили пока остается главой государства. Об этом она заявила в обращении из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси, сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили, в частности, призвала своих сторонников собраться на этой локации утром в воскресенье.

"Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", - отметила Зурабишвили.

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Выборы президента Грузии: последние новости

Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа. Об этом сообщил председатель подкомитета по иностранным делам Палаты представителей и республиканец Джо Уилсон.

Он, в частности, отметил, что его восхитило мужество Зурабишвили перед лицом нападок со стороны почетного председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта" и экс-премьер-министра страны Бидзины Иванишвили, а также его соратников из Коммунистической партии Китая и иранского режима.

Как известно, в декабре в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победу одержал кандидат от провластной партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, при этом главу государства впервые в истории страны выбирали не граждане, а специальная коллегия.

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