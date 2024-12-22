Политик требует провести новые выборы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить с должности и призвала в течение недели назначить новые парламентские выборы.

Она выступила с таким заявлением после слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что она будет вынуждена покинуть пост 29 декабря. Политик добавил, что ему интересно, где президент захочет жить - за решеткой или на свободе, цитирует его SOVA.

Зурабишвили написала в микроблоге X, что будет оставаться верной грузинской армии, конституции и народу, а единственной формулой выхода из нынешнего кризиса является назначение новых выборов:

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"Эта Конституция, хоть и растоптана ногами, стоит крепко, так же как и Грузия. Я буду защищать ее и оставаться верной ей! Грузия никогда не сдается, когда отстаивает то, что правильно".

Протесты в Грузии

Напомним, что грузинский президент и оппозиция не признали результатов парламентских выборов. О нарушениях заявили и в Европейском парламенте, а Украина ввела против части власти Грузии санкции.

14 декабря избирательная коллегия страны избрала президентом Михеила Кавелашвили - он был единственным кандидатом. Тем временем на улицах Тбилиси продолжаются масштабные протесты.

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