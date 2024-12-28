Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее отказалась уходить с должности после победы Михаил Кавелашвили от провластной партии "Грузинская мечта" на выборах, получила приглашение на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава подкомитета по иностранным делам Палаты представителей и республиканец Джо Уилсон.

"Как единственный легитимный лидер Грузии, благодарен за возможность пригласить президента Зурабишвили на инаугурацию президента Дональда Трампа", - написал он.

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Уилсон подчеркнул, что его восхитило мужество Зурабишвили перед лицом нападок со стороны почетного председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта" и экс-премьер-министра страны Бидзины Иванишвили, а также его соратников из Коммунистической партии Китая и иранского режима.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Что происходит в Грузии - важные новости

В декабре в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победу одержал кандидат от провластной партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом и президента впервые в истории страны выбирали не граждане, а специальная коллегия.

Кроме того, в Jam News писали, что парламент Грузии принял законы, ограничивающие участие в протестах. Парламент также лишил президента Саломе Зурабишвили права на государственную охрану после окончания ее полномочий 16 декабря.

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