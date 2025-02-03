По словам премьер-министра Дании, арктический регион становится все более важным, когда речь идет об обороне.

Дания готова позволить США увеличить свое присутствие в Гренландии. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на фоне намерений президента США Дональда Трампа завладеть крупнейшим островом в мире, пишет Bloomberg.

По ее словам, на этой территории уже находится американская военная база, которая наблюдает за космосом и обнаруживает ракетные угрозы, поэтому США "могут иметь больше возможностей".

"Я полностью согласна с американцами, что Крайний Север, арктический регион становится все более важным, когда мы говорим об обороне, безопасности и сдерживании. И можно найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии", - отметила Фредериксен и добавила, что Дания и НАТО готовы расширять свое присутствие в регионе.

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"Поэтому если речь идет о безопасности нашей части мира, мы можем найти путь вперед", - добавила она.

В то же время Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью Дании, поэтому она "не продается".

Также премьер-министр ответила на слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что Дания не является хорошим союзником.

"Мы воевали бок о бок с американцами в течение многих, многих десятилетий. Я не соглашусь с мнением, что Дания является плохим союзником. Мы не являемся, не были и не будем такими в будущем", - заверила политик.

Ситуация вокруг Гренландии - последние новости

Ранее опрос показал, что большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к США. В частности почти половина гренландцев считают интерес Дональда Трампа к этой территории угрозой.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна может разместить свои войска в Гренландии из-за угроз Трампа. Он отметил, что Франция поможет Дании, если она в этом будет нуждаться.

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