По словам премьер-министра Дании, такой ответ заденет обычных людей в США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европейский Союз будет вынужден жестко ответить, если президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание ввести пошлины, передает Danmarks Radio.

"Нам, к сожалению, придется дать жесткий ответ. Когда я говорю "к сожалению", это означает, что это коснется обычных людей... Это коснется сотрудников и компаний в США, Европе, Канаде и других странах, вовлеченных в это... Но очевидно, что если США будут оказывать жесткое давление на европейский рынок, мы ничего не сможем сделать, кроме как жестко ответить", - подчеркнула Фредериксен.

Также премьер добавила, что Гренландия "не продается" и подчеркнула, если Дональд Трамп говорит о присоединении острова из соображений безопасности в Арктике, то Дания имеет способы договориться о решении, которое решит эту ситуацию.

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Фредериксен отметила, что суверенитет всех стран мира должен уважаться, а поскольку Гренландия является частью Королевства Дании, то она не продается.

"Я полностью согласна с американцами в том, что крайний Север, Арктика приобретает все больший вес с точки зрения обороны, безопасности и сдерживания. Можно найти способы обеспечить большее присутствие на Гренландии. Они (американцы) уже там, и могут получить больше возможностей. И так же мы, Дания, хотим наращивать присутствие... Поэтому если речь о том, чтобы обеспечить большую безопасность в нашей части мира - мы можем найти решение", - заверила политик.

Планы Трампа на Гренландию - что известно

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. Он считает, что Дания не может обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, поэтому США намерены ее забрать.

В то же время НАТО готовит предложение, чтобы снизить напряжение вокруг ситуации с Гренландией. В НАТО отметили, что интересы Трампа по безопасности Гренландии можно закрыть значительным усилением присутствия Альянса в регионе.

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