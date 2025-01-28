По словам главы МИД Франции, его страна поможет Дании, если она в этом будет нуждаться.

Франция говорила с Данией о возможности разместить свои войска в Гренландии из-за неоднократных угроз президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции Sud Radio, передает Politico.

По его словам, Франция "начала обсуждать [развертывание войск] с Данией", но это не было "желанием Дании" продолжать реализацию этой идеи.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы являются суверенными, будь то северные, южные, восточные или западные... Никто не может позволить себе играть с нашими границами", - считает Барро.

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Также французский политик рассказал, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе его коллеги выразили "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть вопрос [отправки войск]", если это потребуется.

В то же время Барро подчеркнул, что не верит в то, что США захватят Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", - заверил он.

Заявления Трампа по Гренландии - последние новости

Издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен требовал от нее отдать Гренландию. По информации источников издания, Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продают.

В то же время сам Трамп после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. Он считает, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией.

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