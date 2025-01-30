Только 6% гренландцев хотят, чтобы их остров стал частью США.

85% гренландцев не хотят, чтобы их арктический остров стал частью США. Почти половина жителей Гренландии также считают, что интерес президента США Дональда Трампа к этой территории является угрозой. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения компании Verian, передает Reuters.

Также опрос показал, что только 6% гренландцев хотят, чтобы их остров стал частью США, а еще 9% не определились по этому поводу.

Кроме того, опрос свидетельствует о том, что 45% видят угрозу в интересе Трампа к Гренландии, 43% - как возможность, а 13% - не определились.

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"Гренландия пользуется многими из тех же социальных благ, что и Дания, например, универсальной системой здравоохранения и бесплатным образованием. Лишь 8% опрошенных заявили, что хотели бы сменить датское гражданство на американское, 55% сказали, что предпочли бы быть гражданами Дании, а 37% не определились с ответом", - подчеркнули в материале.

В то же время 28 января после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что она полностью поддерживает принцип уважения к международным границам.

"Я рада, если опрос является выражением того, что многие гренландцы хотели бы видеть продолжение тесного сотрудничества с Данией. Возможно, в другой форме, чем та, которую мы знаем сегодня, потому что со временем все меняется", - отметила она в интервью Berlingske в ответ на опрос.

Также 27 января в Дании заявили, что потратят 2 миллиарда долларов на усиление своего военного присутствия в Арктике.

Планы Трампа по Гренландии - последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. По его словам, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, поэтому США хотят ее забрать.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна может разместить свои войска в Гренландии из-за угроз Трампа. Он отметил, что Франция поможет Дании, если она в этом будет нуждаться.

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