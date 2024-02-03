Эти эпитеты могут противоречить образу Байдена, которого часто изображают как человека, стремящегося снизить уровень жестокости и язвительности в политике.

Президент США Джо Байден называет своего главного конкурента на грядущих выборах Дональда Трампа "больным у*бком" и "гр*баным муд*ком" из-за его теплых слов про Путина, пишет Politico.

"Президент описал Трампа давним друзьям и ближайшим помощникам как "больного у*бка", который наслаждается чужими несчастьями, по словам трех очевидцев. По словам одного из людей, который разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гр*баный м*дак".

Белый дом отказался от комментариев, говорится в статье.

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Эти эпитеты могут противоречить образу Байдена, которого часто изображают как человека, стремящегося снизить уровень жестокости и язвительности в политике. Но они также иллюстрируют гнев, который он испытывает к человеку, которого сместил с поста президента и с которым, вполне возможно, столкнется снова, отмечает Politico.

Кампания Трампа осудила Байдена за его высказывания.

"Очень жаль, что бесчестный Джо Байден неуважительно относится к президентству как публично, так и в частном порядке. Но, опять же, нет ничего удивительного в том, что он не уважает 45-го президента так же, как он не уважает американский народ своей провальной политикой", - парировал Крис Лацивита, старший советник предвыборной кампании Трампа.

Высказывания Трампа о Путине

У бывшего президента США Дональда Трампа "очень хорошее взаимопонимание" с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал сам Трамп в интервью.

"Я с Путиным поладил, очень хорошо поладил. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет. Это да, это хорошо найти взаимопонимание - это нормально", - сказал экс-президент США.

Позже во время выступления после победы на республиканских праймериз в Айове он заявил, что его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Путиным.

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