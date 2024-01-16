По его словам, к диалогу также может присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Об этом Трамп заявил во время выступления после победы на республиканских праймериз в Айове. По его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Путиным.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено ... ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - заявил Трамп.

Опальный политик также добавил, что способен договориться с диктатором Путиным, поскольку у них, по его словам, хорошие отношения. Более того, он также уверен, что приобщит к диалогу президента Украины Владимира Зеленского.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны, - УНИАН) никогда не должно было произойти", - добавил он.

Трамп об Украине - последние заявления

В мае 2023 года кандидат в президенты США во время теледебатов сделал циничное заявление по поводу войны России против Украины. По его словам, он может сделать так, что "все перестанут умирать" за 24 часа.

В конце июня он выдал еще одно скандальное заявление о российском вторжении в Украину. Трамп сказал, что украинскому правительству, возможно, придется отдать РФ часть своих территорий, чтобы закончить войну.

Уже в сентябре 2023 года Трамп заявил, что был бы он президентом США, Путин не совершил бы вторжения в Украину. При этом он добавил, что его победу на выборах в 2020 году якобы "украли".

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