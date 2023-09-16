При этом он отметил, что у Путина есть 1700 ядерных ракет, поэтому взаимопонимание с ним очень важно.

У бывшего президент США Дональд Трамп "очень хорошее взаимопонимание" с президентом России Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал сам Трамп в интервью на телеканале NBC, передает Голос Америки. "Я с Путиным поладил, очень хорошо поладил. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет. Это да, это хорошо найти взаимопонимание - это нормально", - сказал экс-президент США.

При этом во время интервью Трампу напомнили о бомбардировке Россией роддомов в Украине, похищении украинских детей, массовых захоронениях убитых россиянами украинцев. "Это ужасно", – выразил свое отношение к этому Трамп, но подчеркнул, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным.

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"Никто не был жестче в отношении России, чем я", – считает он.

Трамп в этом интервью повторил то, что говорил в эфире канала Fox News в июле о том, что "Путин очень любит Украину". "Это зеница его ока", - говорил Трамп, описывая одержимость Путина Украиной.

А еще экс-президент снова повторил, что сумел бы предотвратить войну, потому что он мог бы собрать в одном кабинете Путина и Зеленского.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, который вновь претендует на эту должность, несколько раз выступал за отмену военной помощи Украине. Также он заявлял, что Украина должна отдать РФ часть своих территорий.

А 13 сентября бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что для российского диктатора Владимира Путина является критически важным, чтобы победу в президентских выборах в США 2024 года получил Дональд Трамп.

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