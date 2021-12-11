Соединенные Штаты и Великобритания координируют действия для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии Анналеной Бербок и Британии Элизабет Трасс вопросы поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Блинкен вчера встретился с министром иностранных дел Германии Бербок на полях встречи министров иностранных дел и развития стран "Большой семерки" в Ливерпуле, сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Они обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и согласились, что в случае эскалации Москвы необходим решительный ответ", - сказано в сообщении.

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Также вчера на полях встречи G7 Блинкен встретился с министром иностранных дел Великобритании Трасс.

"Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули важность продолжения американо-британской координации для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на встрече в Ливерпуле намерены обсудить поддержку Украины против агрессии России, отношения с Китаем, иранскую ядерную программу и вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.

Автор: Виктория Токарева