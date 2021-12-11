Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на встрече в Ливерпуле намерены обсудить поддержку Украины против агрессии России, отношения с Китаем, иранскую ядерную программу и вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.
Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, сообщает "Немецкая волна".
В частности, на встрече Великобритания, председательствующая в G7, "будет призывать выступить единым фронтом против стран-агрессоров".
"Этот призыв после обещаний союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе является предупреждением, что любое вторжение России будет являться серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - отмечается в документе.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что перед встречей глав МИД "Большой семерки" обсудила вопросы поддержки Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Перед G7 и вслед за успешным Саммитом за демократию встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины на фоне российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение попыток Ирана получить ядерное оружие", - написала она в Twitter.
Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена представить на встрече приоритеты немецкого председательства в G7. В конце года Германия после Британии возьмет на себя председательство в "Большой семерке", в которую также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
По словам главы германского внешнеполитического ведомства, также участники встречи обсудят последствия климатического кризиса. Бербок отметила, что совместное решение проблемы климатического кризиса станет одним из центральных вопросов немецкого председательства в G7 в следующем году.
В то же время она подчеркнула, что в Ливерпуле важно обсудить концентрацию российских войск у границ Украины, а также поговорить о "Китае и системном соревновании между демократиями и автократиями".
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