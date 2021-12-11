В частности, сегодня на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" – Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии - британский министр иностранных дел Лиз Трасс призовет коллег выступить единым фронтом против стран-агрессоров.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на встрече в Ливерпуле намерены обсудить поддержку Украины против агрессии России, отношения с Китаем, иранскую ядерную программу и вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, сообщает "Немецкая волна".

В частности, на встрече Великобритания, председательствующая в G7, "будет призывать выступить единым фронтом против стран-агрессоров".

"Этот призыв после обещаний союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе является предупреждением, что любое вторжение России будет являться серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - отмечается в документе.

Читайте такжеСтраны G7 призвали Россию прекратить провокации против Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что перед встречей глав МИД "Большой семерки" обсудила вопросы поддержки Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Перед G7 и вслед за успешным Саммитом за демократию встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины на фоне российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение попыток Ирана получить ядерное оружие", - написала она в Twitter.

Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена представить на встрече приоритеты немецкого председательства в G7. В конце года Германия после Британии возьмет на себя председательство в "Большой семерке", в которую также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, также участники встречи обсудят последствия климатического кризиса. Бербок отметила, что совместное решение проблемы климатического кризиса станет одним из центральных вопросов немецкого председательства в G7 в следующем году.

В то же время она подчеркнула, что в Ливерпуле важно обсудить концентрацию российских войск у границ Украины, а также поговорить о "Китае и системном соревновании между демократиями и автократиями".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Токарева