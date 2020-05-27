В Гонконге во время пандемии COVID-19 вспыхнули новые протесты (фоторепортаж)

Полиция оцепила здание Законодательного собрания Гонконга и призвала протестующих разойтись.

В Гонконге вспыхнули новые антиправительственные протесты на фоне пандемии COVID-19.

Очередные столкновения демонстрантов и полиции произошли на улицах города сегодня, 27 мая. Участники антиправительственных акций требуют не вводить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление и неправомерное использование «Марша добровольцев», сообщает DW.

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В случае нарушения, согласно этой законодательной инициативе, обвиняемым грозит от 3 лет тюрьмы и штраф в размере 6 450 долларов.

Перед началом рассмотрения законопроекта полиция оцепила здание Законодательного собрания Гонконга и призвала протестующих разойтись. В отдельных районах спецназовцы применили слезоточивый газ, более десятка граждан задержали.

Как сообщал УНИАН, законопроект был предложен в январе 2019 года после того, как местные болельщики начали освистывать национальный гимн.

Другой законопроект «о национальной безопасности» может предоставить Пекину расширенные возможности вмешательства в дела Гонконга.

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