Верховный суд огласил приговор сегодня.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Белта".

Верховный суд огласил приговор сегодня.

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Кто такой Виктор Бабарико:

Виктор Бабарико родился в 1963 году в Минске.

В мае 2020 года объявил об участии в избирательной кампании на пост президента Беларуси.

В июне того же года был задержан по громкому делу Белгазпромбанка.

У Бабарико двое детей: сын Эдуард и дочь Мария. Супруга погибла в 2017 году. Сын выступал в качестве основателя краудфандинговой площадки «Улей» и сооснователя площадки MolaMola, был задержан вместе с отцом в 2020 году и находится в СИЗО КГБ. Дочь живет в Австралии.

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Автор: Денис Прядко