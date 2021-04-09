После того, как месяцы протестов не смогли лишить власти Лукашенко, лидеры оппозиции начали расползаться по разным партиям.

Белорусская оппозиция раскалывается. Бывший дипломат и министр "в изгнании" Павел Латушко объявил о создании новой политической партии. У нее пока нет названия.

Но ее появление посылает сигнал о том, что широкий фронт, созданный Светланой Тихановской, теперь разделился после месяцев бесплодных протестов, нацеленных лишить Александра Лукашенко власти, - пишет Politico.

"Мы строим многопартийную систему, в которой граждане Беларуси будут иметь реальный выбор между политическими силами", - сказал Латушко во время видео-обращения, размещенном в интернете.

Читайте такжеSüddeutsche: Нобелевский лауреат считает начало войны в Беларуси возможнымЕго решение появилось через неделю после того, как другой оппозиционный лидер Виктор Бабарико объявил о создании собственной партии. Хотя сам он сейчас в белорусской тюрьме. Все это ставит в неловкое положение Тихановскую, которая утверждает, что победила на президентских выборах в августе. Официальные цифры говорят, что 80% белорусов проголосовали за Лукашенко. Однако этот результат широко осуждается как фальшивый.

Объявление таких результатов выборов вызвало вспышку протестов по всей Беларуси, которые лояльные к Лукашенко силы жестоко подавляют. Тысячи людей оказались за решеткой, а по меньшей мере 4 погибли. Оппозиционные лидеры либо в тюрьме, либо бежали из страны. Тихановская находится в Вильнюсе, а Латушко - в Варшаве.

Оппозиция надеется возобновить массовые протесты, которые утихли зимой. В своем обращении Латушко призвал белорусов выйти на улицы 9 мая, когда в стране будут отмечать конец Второй мировой войны. Тихановская и Латушко - члены президиума Координационного Совета Беларуси, неправительственной организации, цель которой - провести демократическую передачу власти в стране.

Напряженные связи

Но два человека, приближенных к президиуму, сказали Politico, что контакты между Тихановской и Латушко сократились. Для Тихановской главное - это сохранить единство всех главных оппозиционных политиков против Лукашенко, который считает их "террористами".

Читайте такжеВ Минске проходят задержания: силовики "повязали" журналистов и одного оппозиционного политика (фото, видео)"У нас нет другого выбора кроме как оставаться объединенными. Мы работаем вместе, у нас общая цель. Я понимаю, что играю объединяющую роль. Павел Латушко, Валерий Ципкало, Виктор Бабарико - у них есть политические амбиции, и это хорошо. Но наша главная цель - сделать Беларусь демократической. Именно поэтому я здесь", - сказала Тихановская Politico.

Давая комментарий из своего офиса в Варшаве, Латушко отрицал любые конфликты с Тихановской.

"Она решила выставить себя наперед в критический момент для истории нашего народа. Она получила много голосов. И я очень ее уважаю", - сказал экс-дипломат.

В своем видео он призвал создать "парламентско-президентскую республику, основанную на принципе чередования власти с многопартийной системой проверок и противовесов". Идея состоит в том, чтобы создать партийную структуру, которая может быстро вступить и провести избирательную кампанию, если будут разрешать условия. Латушко также открыт к переговорам с Лукашенко. По его словам, если белорусский автократ сядет за стол, "в этот момент мы будем знать, что он проиграл". Со своей стороны, Тихановская сказала, что готова организовать свободные и честные выборы, а затем "продолжить приносить пользу Беларуси".

Много лидеров

Движение против Лукашенко внутри Беларуси на протяжении многих месяцев было без лидеров. Оно было организовано спонтанно или через онлайн-форумы. Поэтому политикам будет трудно приписать себе представительскую роль. Тихановская стала главным оппозиционным кандидатом на выборах в августе после того, как Лукашенко бросил за решетку ее мужа-блогера Сергея, а также Бабарико - бывшего банкира, который был достаточно популярным.

Читайте такжеForeign Policy: В Беларуси тюрьмы ждут целое поколение, которое могло сделать страну лучшеПроводить в Беларуси измерения общественного мнения очень не просто. Но опросы свидетельствуют о раздробленности поддержки оппозиционных политиков. В январе онлайн-опрос, проведенный Chatham House, пришел к выводу, что Бабарико был наиболее популярным. За него готовы голосовать 28,8% белорусов. И это чуть больше, чем при Лукашенко. На втором месте оказался Латушко с 12,1% поддержки. Тихановскую и нескольких других политиков готовы поддержать около 4%.

"Если Бабарико выпустят, он станет реальным конкурентом. Но правительство понимает это и не позволит ему выйти на свободу. Тюремный срок будет долгим", - сказал директор минского аналитического центра "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

По его словам, Тихановская претендует на легитимность из-за результатов выборов. Но она "не смогла превратить символический капитал в политическое лидерство". Несмотря на эти сомнения, очевидно, что именно Тихановская стала председателем белорусской оппозиции. Она встречается с мировыми лидерами, принимает награды по защите прав человека и общается со СМИ. Многие страны признают ее победителем выборов, которые прошли в августе прошлого года.

Читайте такжеCNN: Белорусы незаконно переходят границу Украины, убегая от пыток и изнасилований милиции"Никто не может сравниться с ее позицией внутри и за пределами Беларуси. Она смогла создать сильную команду, построить международную поддержку и сохранить импульс движения, несмотря на все препятствия со стороны Лукашенко и его машины пропаганды", - сказал директор по вопросам Центральной и Восточной Европы в "Немецком фонде Маршалла" Йорг Форбриг.

Это создает проблемы для Латушко в его желании возглавить новую политическую силу. Особенно когда речь идет о получении одобрения главного союзника Лукашенко - России.

"Несмотря на то, что он профессионал, которого уважают и который глубже понимает дипломатию, чем Тихановская, Латушко все равно не может уладить разрыв между Москвой и ЕС. Россия не видит его тем, с кем можно работать", - сказал Форбриг.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Перевод: Лесь Дымань