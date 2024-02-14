В Кремле делают ставку на то, что страны Запада потеряют интерес к поддержке Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечает, что дальнейшая поддержка Украины западными союзниками и партнерами будет решительной и бесстрашной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-19"), которое проходит в виртуальном формате.

Министр обороны США отметил, что в заседании принимает участие большое количество союзников и партнеров со всего мира, что является свидетельством решимости и единства коалиции в поддержку Украины.

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"Мы не отступим", - подчеркнул Остин и напомнил, что в этом месяце исполнится два года с начала полномасштабного вторжения России в мирную и демократическую Украину.

Как отметил Остин, когда президент РФ Владимир Путин решил начать несправедливую и неспровоцированную войну, он делал ставку на то, чтобы обвинить Украину в войне.

"Но он не мог ошибаться еще больше. Украина борется с вторжением Путина с невероятным мужеством и феноменальным мастерством", - отметил министр обороны США.

Он добавил, что страны со всего мира объединились ради Украины.

"Страны этой контактной группы после почти двух лет до сих пор объединены общей целью. Кремль продолжает делать ставку, что все мы потеряем интерес к Украине и что наша поддержка пошатнется и угаснет. Но я решителен еще больше, чем раньше, и знаю, что вы тоже. Эта контактная группа остается решительной, бесстрашной и твердой", - подчеркнул Остин.

Также он призвал не сомневаться в том, что США продолжают стоять на стороне Украины.

"Америка продолжит поддерживать принципиальную борьбу Украины против путинской имперской агрессии", - сказал Остин.

По его убеждению, Кремль еще больше погружается в вызванную своими действиями самоизоляцию.

Как сказал Остин, участники формата "Рамштайн" продолжают присылать Украине помощь по безопасности для борьбы на поле боя.

В то же время, союзники и партнеры Украины сейчас строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины. Также внимание уделяется подотчетности по помощи, которая предоставляется Украине.

"Сегодня мы будем работать над краткосрочными потребностями Украины, в том числе над ее немедленными потребностями в отношении артиллерии, снарядов и ракет противовоздушной обороны", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США призывает коалиции возможностей, созданные в рамках формата "Рамштайн", активизировать усилия. Он уточнил, что эти коалиции помогают построить фундамент для будущих сил Украины с целью сдерживания и обороны против постоянной российской агрессии. В частности, среди различных задач, речь идет о поставках надлежащего количества снарядов, передаче истребителей F16 и обустройстве необходимой для этих самолетов инфраструктуры, а также обеспечении интегрированной и многоуровневой системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, городов и воздушного пространства.

"Мы продолжим адаптацию нашей поддержки к краткосрочным и долгосрочным требованиям безопасности Украины", - отметил Остин.

Министр обороны США уверяет, что контактная группа продолжит совместно работать, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы удержать свои отвоевания и продолжать выталкивать российские оккупационные войска в последующие месяцы.

Остин подчеркнул, что жестокость Кремля становится особенно понятной во время еще одной зимней кампании в войне против Украины, поскольку путинские войска нагло бомбардируют украинские города баллистическими ракетами и иранскими дронами. В то же время, украинцы продолжают бороться за свои суверенные права.

Как уверяет Остин, контактная группа продолжит "копать глубже" для предоставления Украине краткосрочной и долгосрочной поддержки.

"Результат борьбы Украины против имперской агрессии Путина поможет определить глобальную безопасность на десятилетия", - подчеркнул Остин.

Он заявил, что стоять в стороне, когда борется Украина за существование, не может быть вариантом.

"Украина не будет сдаваться, и мы тоже не будем', - сказал министр обороны США.

Война в Украине: Новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой рассказал, чтона Ореховском направлении сегодня царит относительное затишье, но враг стягивает большие резервы для наступления. В то же время, силы обороны Украины готовятся к отражению этого наступления.

Сейчас непростая ситуация в Авдеевке, но есть надежда, что подкрепление Сил обороны улучшит позиции украинских защитников.