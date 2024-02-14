Российская ложь опередила российские ракетные удары по Селидово и окрестностям.

Сообщение о якобы уничтожении украинских военных на "полигоне" вблизи Селидово является классической российской информационно-психологической операцией.

Об этом написал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в Facebook. Он отмечает, что утром 13 февраля, россияне начали разгонять классическую ИПСО, что якобы они поразили ракетами "полигон" с украинскими военными. "В частности, с бойцами 3-й штурмовой бригады, погибших - от 200 до 1500 (что?..). Мол, "вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ", - пишет Лыховий.

При этом подчеркивает, что эта российская ложь опередила собственно основные российские ракетные удары по Селидово и окрестностям. "Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был заблаговременным и оказался холостым. Российскую телегу прицепили впереди жеребят", - написал он.

Видео дня

При этом он отмечает, что отдел связей с общественностью ОСГВ "Таврия" (а Селидово - в полосе обороны частей этой группировки войск) опросил бригады Авдеевского и Донецкого направлений и получить от них опровержение, что таких потерь, такого события у них в районе Селидово "не было".

"Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых лжет московская пропаганда. Поэтому - держим строй, держим оборону, информационную и реальную. Наша сила в правде", - подчеркивает Лыховий.

Атака по Селидово

В результате ночной массированной атаки российскими оккупантами по Селидово (Донецкая область) три человека погибли, а 12 получили ранения. По данным офиса генерального прокурора, в ночь на 14 февраля ударили по пятиэтажному жилому дому. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет.

Также ночью Россия попала в медицинское учреждение - погибли трое гражданских - 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет.

Также получили травмы 6 пациентов.

Вас также могут заинтересовать новости: