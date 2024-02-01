Представитель Джонсона Радж Шах сказал, что такие комментарии были сделаны в "гипотетическом контексте".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, где говорится о помощи Украине и безопасность границ, вероятно, разделят.

Как пишет The Hill, об этом чиновник сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии. Известно, что на такой шаг в Штатах могут пойти из-за беспокойства по поводу реформ в пограничной политике. Источник издания отметил, что конечное решение будет зависеть от текста документа о границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.

В то же время представитель Джонсона Радж Шах сказал порталу Semafor, что комментарии были сделаны в "гипотетическом контексте".

Видео дня

Эти заявления прозвучали на фоне того, как Джонсон и другие представители Республиканской партии дали понять, что соглашение Сената, сочетающее помощь Украине с изменениями в миграционной и пограничной политике, будет "мертвым после поступления" в Палату представителей, если текст законопроекта будет соответствовать сообщениям о его содержании.

Одно из основных положений соглашения, которое, по слухам, вызвало сопротивление республиканцев, касается полномочий исполнительной ветви власти по остановке миграции, если количество незаконных пересечений превышает 5000 в день. Они считают, что этот порог слишком высок.

Примечательно, что пока республиканцы в Палате представителей все больше выступают против увеличения помощи Украине, союзники в Европе выразили уверенность, что Джонсон и большинство в Конгрессе поддерживают продолжение поддержки.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Там говорилось, в частности, о средствах на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Большая часть этой суммы – 60 млрд долларов – заложена на помощь Украине.

Однако по состоянию на конец января 2024 года этот запрос до сих пор не одобрили. Законодатели блокируют этот процесс, требуя усиления безопасности южной границы США, где наблюдается масштабный мигрантский кризис.

31 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая находилась с визитом в Киеве, заявила, что по всей Америке остается сильной двухпартийная поддержка Украины.