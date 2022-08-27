Анналена Бербок все же считает, что не стоит привлекать к ответственности всех россиян за войну

В Германии готовы к компромиссу по вопросу выдачи туристических виз для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок уверенна, что совместными усилиями можно найти решение.

Об этом пишет Deutsche Welle

"Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремления всех сторон", - отметила Бербок.

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В то же время она считает, что не стоит привлекать к ответственности всех граждан РФ за войну, развязанную российским президентом Владимиром Путиным. Бербок подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в Европейский союз.

Запрет на выдачу виз для граждан России - что известно

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете ЕС, намерена предложить своим странам рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС. 18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Но против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Кроме немецкого канцлера против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз выступили также в Греции и на Кипре, в Португалии, Швеции. Однако в парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации.

Также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

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