Цены на квартиры в Киеве выросли, а покупателей стало меньше: сколько стоит жилье в столице

Количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева сократилось.

Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы в июле 2026 года составила 74 776 долларов, что на 3% больше, чем в июле прошлого года.

По данным исследования "OLX Недвижимость", имеющегося в распоряжении УНИАН, за год предложение и активность покупателей в столице сократились, однако медианная стоимость жилья продолжила расти, а в отдельных районах квартиры подорожали на 8–14%.

Отмечается, что в большинстве районов медианные цены выросли. Больше всего – в Печерском районе, на 14%, до 164 076 долл. В Голосеевском районе однокомнатные квартиры подорожали на 10% – до 84 730 долл., в Подольском – на 8% – до 82 343 долл., в Шевченковском – на 5% – до 98 918 долл.

Видео дня

Меньший рост зафиксирован в Соломенском (+4% до 69 321 долл.), Деснянском (+3% до 45 309 долл.) и Оболонском (+1% до 60 881 долл.) районах. В то же время в Дарницком и Днепровском районах медианная стоимость однокомнатной квартиры за год снизилась на 3% – до 65 032 долл. и 62 072 долл. соответственно. В Святошинском районе цена снизилась на 2% – до 51 475 долл.

В то же время за год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева сократилось на 18%. Такая же динамика наблюдается и в активности потенциальных покупателей. Если в июле 2025 года на одно объявление приходилось в среднем 4,4 отклика, то в июле 2026-го – 3,7. Таким образом, количество откликов на одно предложение за год сократилось примерно на 17%.

Количество откликов на одно объявление за год снизилось почти во всех районах столицы. Наиболее заметно – в Печерском районе на 33%, где в июле 2026 года на одно предложение приходилось в среднем 1,1 отклика. В Деснянском районе активность снизилась на 28%, Голосеевском – на 25%, Подольском – на 24%.

Меньшее снижение зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах – по 17%, Святошинском – 16%, Дарницком – 13% и Днепровском – 4%. Единственным районом, где количество отзывов на одно объявление за год выросло, стал Соломенский – на 4%.

Жилье в Украине – последние новости

14 августа стало известно, что столица остается самым дорогим городом Украины по соотношению стоимости жилья и минимальной зарплаты. По состоянию на июль 2026 года медианная стоимость квадратного метра в столице составляет 85 198 грн, что на 14% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что квадратный метр в новостройках подорожал в большинстве областей. В DIM.RIA тогда сообщали, что наибольший рост средней стоимости за месяц зафиксировали в Николаевской (+15,5%), Полтавской (+6,1%) и Хмельницкой (+4,1%) областях.

Вас также могут заинтересовать новости: