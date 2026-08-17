Умерла актриса и экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери

Звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл" скончалась в возрасте 36 лет. Семья не раскрыла причину смерти актрисы.

Скончалась американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл". Знаменитости было 36 лет. О смерти актрисы СМИ сообщил ее отец Скип Панеттьери, передает Associated Press.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и стихийной силой, дарила безграничную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам зрителей, которые видели ее на экране", – говорится в заявлении ее отца.

Хейден Панеттьери – что важно знать

Панеттьери начала карьеру еще в детстве. Мировую известность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале "Герои". Впоследствии она сыграла Джульетту Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл", за которую дважды была номинирована на премию "Золотой глобус". Актриса также снималась в фильмах "Вспоминая титанов" и "Крик".

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Помимо актерской карьеры, Панеттьери много лет находилась в центре внимания из-за отношений с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара начала встречаться в 2009 году, а после разрыва и примирения в 2013 году объявила о помолвке.

Панеттьери неоднократно приезжала в Киев и публично поддерживала Украину во время Евромайдана.

В декабре 2014 года у Панеттьери и Кличко родилась дочь Кая Евдокия. После родов актриса столкнулась с послеродовой депрессией и проблемами с зависимостью. В 2018 году пара окончательно расторгла помолвку, а основная опека над дочерью перешла к Кличко.

В последние годы Панеттьери рассказывала о своем опыте борьбы с зависимостью и проблемами психического здоровья. Она проходила реабилитацию и постепенно возвращалась к работе в кино и на телевидении.

В 2026 году актриса также выпустила автобиографические мемуары, в которых рассказала о детской славе, материнстве, зависимости, личных утратах и сложных периодах своей жизни.

Панеттьери скончалась за несколько дней до своего 37-летия – она родилась 21 августа 1989 года.

Напомним, в конце июля скончалась известная актриса Бренда Фрикер в возрасте 81 года. Она стала первой ирландской актрисой, получившей премию "Оскар" (за роль в фильме "Моя левая нога" 1989 года). Также Фрикер запомнилась зрителям ролью "леди с голубями" в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992).

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