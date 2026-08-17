Трамп выступил с заявлением о проведении военных учений с Южной Кореей

Президент США добавил, что недавно спросил у президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к США в деле денуклеаризации Ирана, и получил отказ.

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

Причиной такого решения он назвал "очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", – написал глава Белого дома.

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Трамп подчеркнул, что эти учения не только обходятся дорого, причем значительную часть этих расходов, как всегда, покрывают США, но и "посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране", которая за время его президентства не представляла никакой угрозы и всегда проявляла уважение.

"Поэтому, а также учитывая, что отменять их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений", – сообщил Трамп.

Президент США добавил, что недавно спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к США в деле денуклеаризации Ирана, на что тот ответил: "Нет, спасибо!".

Примечательно, что совместные военные учения США и Южной Кореи являются основой их оборонного альянса, основанного еще в 1953 году после подписания Договора о взаимной обороне.

Ближайшие военные учения запланированы на 17–27 августа 2026 года. Их целью является укрепление оборонной готовности союзников и сдерживание ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Среди особенностей учений отмечается учет новых уроков современных военных конфликтов, в частности изменений в тактике КНДР.

Дональд Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, США после завершения войны против Ирана объявят Ормузский пролив, стратегически важный морской путь, движение по которому уже несколько месяцев значительно затруднено из-за военных действий, своей территорией. Трамп отметил, что это произойдет "очень скоро". Глава Белого дома заявил, что ни один корабль не пройдет через пролив, "если только мы сами этого не захотим". В Reuters указали, что остается неясным, насколько серьезно Трамп отнесся к своему высказыванию и означало ли оно изменение официального политического курса.

Также мы писали, что Bloomberg со ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что Северная Корея обвинила США в провоцировании новой гонки ядерных вооружений и осудила запланированные совместные военные учения Вашингтона и Сеула. В Пхеньяне заявили, что оставляют за собой право усиливать собственный военный потенциал в ответ на внешние угрозы. КНДР не намерена мириться с тем, что она назвала "серьёзной конфронтационной ситуацией", которую якобы создают США и их союзники. Отдельно Северная Корея выступила против пересмотра ядерной стратегии США.

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