Также согласие с инициативой выразил ряд сенаторов и парламентариев.

В парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации.

"Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые", – прокомментировал предложение об остановке выдачи виз глава внешнеполитического комитета парламента Марек Женишек.

Также согласие с инициативой выразил ряд сенаторов и парламентариев.

А председатель сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павел Фишер выступил за тщательное обложение налогами имущества россиян.

Напомним, в Латвии могут аннулировать визы россиянам, поддерживающим войну против Украины. По словам главы державы, наказывать за поддержку войны нужно не только россиян. Если постоянные жители Латвии принимают гражданство РФ, то им тоже не следует выдавать виды на жительство. Левитс считает, что это вопрос "угрозы безопасности" для страны.

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