Немецкий канцлер отметил, что мир не должен препятствовать людям, которые бегут от российской диктатуры.

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал идею запретить выдачу туристических виз гражданам РФ. По его убеждению, важно думать о диссидентах и не усложнять жизнь тем, кто убегает от режима Путина.

Об этом он сказал после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло, сообщает Reuters.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять выезд из страны, отмежевание от руководства и диктатуры в России", - заявил Шольц.

Напомним, что в конце месяца Чехия будет вести переговоры по общеевропейскому решению о запрете выдачи туристических виз россиянам. Однако Германия выступает против такого решения.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, отвергшего идею всеобщего запрета на въезд гражданам РФ в страны Евросоюза.

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