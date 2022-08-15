Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал идею запретить выдачу туристических виз гражданам РФ. По его убеждению, важно думать о диссидентах и не усложнять жизнь тем, кто убегает от режима Путина.
Об этом он сказал после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло, сообщает Reuters.
"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять выезд из страны, отмежевание от руководства и диктатуры в России", - заявил Шольц.
Напомним, что в конце месяца Чехия будет вести переговоры по общеевропейскому решению о запрете выдачи туристических виз россиянам. Однако Германия выступает против такого решения.
Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, отвергшего идею всеобщего запрета на въезд гражданам РФ в страны Евросоюза.