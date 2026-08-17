Потеряна часть добычи: за неделю россияне 13 раз атаковали объекты 'Нафтогаза'

Всего с начала года Россия 293 раза наносила удары по объектам "Нафтогаза".

За последнюю неделю российские террористы совершили 13 атак на объекты НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Россия наносила удары дронами и ракетами по объектам в разных регионах страны. Один из объектов за неделю подвергся нескольким атакам", – говорится в сообщении.

Под ударами оказалась, в частности, добывающая инфраструктура. По данным "Нафтогаза", имеются серьезные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов остановлена, потеряна часть объемов добычи.

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При этом во время атак никто из сотрудников не пострадал.

Всего с начала 2026 года войска Российской Федерации 293 раза атаковали объекты "Нафтогаза".

Удары России по объектам "Нафтогаза" – последние новости

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". Так, 7 августа российские оккупанты нанесли удары сразу по семи объектам, обеспечивающим добычу нефти и газа на востоке страны. Было разрушено критически важное для работы "Нафтогаза" оборудование, что привело к остановке ряда объектов и потере значительных объемов добычи.

17 июля враг совершил массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи "Нафтогаза" в Харьковской области. Это была уже 250-я атака на предприятия "Нафтогаза" с начала этого года.

6 июля российские войска с самого утра наносили массированные удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" в Харьковской области. Тогда пострадал один работник.

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