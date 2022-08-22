По мнению немецких политиков, этот шаг должен дать четкий сигнал российскому населению.

Дискуссия о приостановке выдачи туристических виз гражданам России набирает обороты в Германии на фоне того, что несколько европейских стран уже предприняли соответствующие шаги.

В частности, отменить визы для российских туристов требуют в коалиционном объединении партий ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, - УНИАН), пишет Spiegel.

Это, по их мнению, должно дать четкий сигнал российскому населению.

"Туристические визы для россиян должны быть приостановлены. Местами для туристических поездок россиян больше не могут быть Париж и Порту, а разве что Пхеньян и Пекин", - заявила заместитель лидера ХСС Андреа Линдхольц.

Представитель ХДС Деннис Радтке назвал невыносимым то, что россияне отдыхают в Европе и тратять деньги, как будто ничего не произошло.

"Германия и Европа сейчас как бы "засыпают" в вопросах санкций и поставок оружия. Тот, кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, но должен ввести запрет на туристические визы для российских граждан", - сказал Радтке.

Как сообщал УНИАН, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС. 18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Но против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Однако высокопоставленный немецкий дипломат в разговоре с CNN рассказал о другой причине, почему Шольц противится запрету на шенгенские визы. По его словам, канцлер стремится "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

Кроме немецкого канцлера против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз выступили также в Греции и на Кипре, в Португалии, Швеции. Однако в парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации.

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