США закупили китайские дроны DJI: СМИ раскрыли истинную цель

Эти беспилотники будут использоваться, в частности, для тестирования средств РЭБ и РЛС.

Военно-воздушные силы США закупили китайские дроны DJI для охраны ядерной базы в штате Вайоминг – их будут использовать в качестве учебных мишеней. Об этом сообщает военный портал"Милитарный", ссылаясь на издание Defence Blog.

Отмечается, что соответствующий тендер для мелких подрядчиков был объявлен 14 августа, и ведётся поиск дронов именно производства DJI.

"Беспилотники будут использоваться для проведения учений по противодействию малым беспилотникам, в частности для тестирования средств РЭБ, РЛС и других систем. Заказ предусматривает два квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro с комплектами Fly More, двух дронов DJI Mini 3 Pro с пультами дистанционного управления, двух комплектов DJI Avata 2 Fly More и шести устройств для сброса полезной нагрузки", – отмечает издание.

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В документе содержится предупреждение, что без конкретного оборудования DJI "безотказная миссия по ядерной безопасности" будет нарушена.

В обосновании закупки говорится, что использование только данных компьютерного моделирования или дронов американского производства не позволит операторам пройти испытания по противодействию реальным радиосигналам и протоколам связи DJI.

При этом отмечается, что в целях кибербезопасности каждый приобретенный летательный аппарат DJI перед вводом в эксплуатацию будет оснащен программным обеспечением под названием RIZER.

В документе RIZER описывается как средство, заменяющее встроенное программное обеспечение дронов и создающее так называемую "систему с полной изоляцией от внешнего мира, которая не может передавать или загружать телеметрические данные или изображения иностранным субъектам или сетям Министерства обороны".

Технологическое противостояние США и Китая

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Wall Street Journal, США стремятся доминировать в производстве и применении дронов так же, как и в случае с предыдущими военными инновациями. Однако Китай катастрофически опередил их.

Чтобы иметь надежду на создание устойчивого флота беспилотников, способного конкурировать с Китаем, США необходимо решить две проблемы.

Во-первых, им нужно найти способ сломать монополию Китая на батареи и двигатели. Администрация Трампа вложила миллиарды долларов в американские компании, добывающие критически важные минералы, необходимые для производства двигателей и аккумуляторов, хотя эксперты предупреждают, что создание сложной инфраструктуры, необходимой для массового производства, может занять десятилетия или больше.

Также необходимо найти способы максимально снизить стоимость других компонентов. Спрос здесь является ключевым вопросом, говорят инсайдеры отрасли. По данным Drone Industry Insights, Китай владеет 80% коммерческого рынка дронов в США. Почти все это доминирование обусловлено деятельностью китайского гиганта DJI Technology, производителя недорогих, но высокопроизводительных дронов, которые пользуются популярностью среди создателей контента, агентов по недвижимости, инспекторов заводов, а также американских полицейских и пожарных служб, испытывающих нехватку средств. При этом для американских конкурентов, таких как Skydio, единственным клиентом в США сейчас являются военные.

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