'Начал кричать по-украински': бойцы рассказали, как встретили предателя на поле боя (видео)

Наших военных спасли "чуйка" и случайность.

Во время боя военные Сил обороны Украины встретили врага, который говорил на украинском языке и пытался подойти к нашим позициям. Об этом говорится в видео 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, где военные с позывными "Мамочка" и "Румын" рассказывают о встрече в бою с предателем.

Военный "Мамочка" отмечает, что они шли на задание, на свои позиции. По его словам, вдруг впереди появился какой-то мужчина и на украинском языке начал говорить, что он "свой".

"Он начал кричать по-украински: мол, ребята, а где вы? А мы сначала молчали, а потом я спросил, кто он. В ответ тот сказал: "Я ищу своих", – рассказал "Мамочка".

Предатель сказал, что он из Украины. Военный рассказал, что в этот момент у "своего" заработала вражеская рация, и тот начал передавать координаты. "Мамочка" сказал, что понял, что перед ним враг, но у него заклинило патрон в автомате, а "свой" в это время прыгнул в кусты.

Военный с позывным "Румын" рассказывает, что по предателю начали стрелять наши бойцы, забросали гранатами. По его словам, в это время с поля вышло еще несколько врагов.

"Они нас не видели, а мы их видели и подпустили поближе", – добавил он. По его словам, произошла перестрелка, россияне пытались забросать наших военных гранатами, но промахнулись.

Украинцы в рядах армии РФ

Как сообщал УНИАН, в частности, в 2024 году российские оккупанты намерены привлечь в свою армию 10 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины.

Центр национального сопротивления отмечал, что темпы привлечения украинских граждан в российскую армию довольно высоки.

Сообщалось, что население ВОТ Украины поступает на военную контрактную службу в ВС РФ из-за тяжелого материального положения и высокого уровня безработицы среди жителей оккупированных территорий, а именно ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также этому способствует российская информационно-пропагандистская кампания и государственная политика, направленная на повышение финансовых выплат и уровня социальной защиты для участников полномасштабной войны РФ против Украины и членов их семей.

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