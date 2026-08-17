ЕС готовит самые масштабные санкции против России с начала войны, - Каллас

Пакет планируется принять уже этой осенью.

ЕС намерен значительно расширить санкции против России в ближайшие месяцы. Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, уже этой осенью готовится самый масштабный пакет антироссийских санкций с начала войны, пишет Reuters.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и на осень я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны", – заявила она.

Каллас сказала, что этот пакет увеличит общее число российских субъектов, находящихся под санкциями, на треть.

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"Давление должно продолжать расти до тех пор, пока Москва не закончит свою войну", подчеркнула она.

В то же время Каллас не стала вдаваться в подробности относительно сроков или деталей нового пакета санкций.

Санкции ЕС против России

Ранее СМИ писали, что Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1 600 компаний, которые содействуют войне РФ против Украины.

По данным Bloomberg, совокупный годовой оборот этих компаний превышает 20 миллиардов долларов, а число сотрудников - более 265 000 человек.

21-й пакет санкций Европейского Союза против РФ был окончательно принят 23 июля. Он стал одним из крупнейших пакетов ограничений. Согласно документу, в частности, предусматривается замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть.

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