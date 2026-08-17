Войска КНДР усилят Россию, но не смогут изменить ход войны, - анализ DW

Вряд ли северокорейские войска будут воевать на украинской территории.

Разведывательные агентства сообщают, что Северная Корея готовится направить в Россию до 50 000 военнослужащих, а также увеличить поставки баллистических ракет. При этом эксперты сомневаются, что это усиление российской армии существенно повлияет на ход войны, пишет DW.

Эксперт Украинского центра исследований безопасности Александр Коваленко заявил DW, что новые войска из КНДР, вероятно, будут использованы для обеспечения безопасности приграничных территорий России, и могли бы высвободить российские силы.

"Тогда Россия смогла бы развернуть около 15 000 военнослужащих на линии фронта в Вовчанске, Харькове, Сумах или даже Чернигове", отметил он.

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При этом Коваленко не ожидает, что северокорейские войска будут воевать на украинской территории.

Российский военный аналитик Руслан Левиев согласен с этим утверждением. "Одно дело – отвоевать российскую территорию, и совсем другое – присутствовать на международно признанной украинской территории, участвуя в агрессивной войне. С дипломатической точки зрения - это две совершенно разные концепции", - объясняет он.

Левиев также считает, что у Москвы достаточно войск, и ей не нужно привлекать к боевым действиям иностранных солдат. Это подтверждают оценки экономиста Яниса Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

"Хотя в этом году российская вербовочная кампания демонстрирует признаки напряженности, региональные данные о расходах указывают на то, что Россия по-прежнему вербует около 1000 солдат по контракту каждый день", – отмечает Клюге.

Поставки северокорейских ракет

Недавно ГУР сообщило, что северокорейское ракетное подразделение перебрасывается в Воронежскую область России, и может быть оснащено 120 баллистическими ракетами. Зеленский расценил это как признак истощения стратегического резерва России.

Однако Коваленко не согласен с этим заявлением и считает, что Россия стремится запустить большее количество ракет, "чтобы посеять еще больше террора".

Военный эксперт Юрий Федоров также называет северокорейские ракеты "орудиями террора". В интервью DW он заявил, что "поразить небольшую цель северокорейским оружием очень сложно". Он выразил уверенность, что Россия целенаправленно обстреливала жилые районы этими ракетами.

Левиев заявил, что баллистические ракеты сыграют ключевую роль на этом этапе войны. Если к зиме запасы российских ракет истощатся, сказал он, "у Северной Кореи все равно останутся резервы, чтобы Украина не смогла перевести дух".

Поворотного момента в войне не будет

Никто из экспертов, с которыми беседовало DW, не считает, что участие Северной Кореи приведет к поворотному моменту в войне России с Украиной.

Дженни Таун из американского Института исследований внешней политики заявила, что время, когда участие КНДР могло бы существенно изменить ситуацию, прошло. Вместо этого, по ее словам, Россия и Северная Корея установили взаимовыгодное партнерство, которое, вероятно, будет только укрепляться в ходе войны с Украиной.

Коваленко также не ожидает, что Россия добьется существенных территориальных приобретений вдоль линии фронта, но его беспокоит предстоящая зима. "Октябрь, ноябрь и декабрь могут стать очень тяжелыми для Украины", – сказал он.

Российские войска могли бы извлечь выгоду из возможного нового военного переформирования, освобождения истребителей, которых они заменят северокорейскими войсками, и из дальнейшего потока баллистических ракет. "Это было бы не на пользу ходу войны и военным интересам Украины", – сказал Фёдоров.

Помощь КНДР России

Ранее стало известно, что РФ получила от Северной Кореи новую партию баллистических ракет. Также отмечалось, что помимо боеприпасов Пхеньян направил в Москву своих экспертов для запуска этих ракет.

Как отмечал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, РФ планирует увеличить количество баллистических ракет, запущенных по Украине, до сотни. И поскольку внутреннее производство не позволяет покрыть эти потребности, Москва начала привлекать северокорейскую баллистику.

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